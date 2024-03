Olgierd Moskalewicz o starcie wiosny Pogoni Szczecin: Nie zawsze trzeba grać rewelacyjną piłkę

Olgierd Moskalewicz w Pogoni grał w latach 90. XX wieku, w latach 2003-04 oraz 2009/10. W pierwszym okresie tworzył z Robertem Dymkowskim duet napastników, w kolejnych – doświadczonym graczem, kapitanem. Największe sukcesy w karierze osiągnął z Wisłą Kraków, sporo pograł też dla Arki Gdynia. Obecnie zajmuje się biznesem i amatorsko sportem (padel, badminton, footgolf).

Pogoń jest taka mocna, czy zespoły z czołówki jeszcze nie przebudziły się z zimowego snu?

Olgierd Moskalewicz: Dyplomatycznie powiem: Pogoń jest mocna, a rywale potracili dużo punktów. Za nami cztery kolejki, a taki Śląsk Wrocław stracił ich 8, ale przecież Legia, Jagiellonia czy Lech też nie lepiej. Chyba nikt się nie spodziewał, że Pogoń tak szybko odrobi tyle punktów. Dla przebiegu rozgrywek to na pewno dobrze, że tak się stało. Do końca sezonu kilka drużyn będzie miało szanse na mistrzostwo. W przerwie zimowej wydawało się, że największe szanse miały Śląsk i Jagiellonia, ale coś nie zagrało. Nie wiem, czy mogę powiedzieć, że się nie obudziły czy nie są przygotowane do grania. A może mają teraz słabszy okres, który dotyka w sezonie każdego. Myślę, że jeszcze potrzeba 3-5 kolejek, by poznać możliwości i problemy tych zespołów. Pogoń wystartowała świetnie w lidze i Pucharze Polski i oby taką dyspozycję utrzymywała do końca sezonu. Nie będzie to łatwe, bo na pewno przyjdzie jakiś słabszy mecz, słabsza dyspozycja, ale nawet wtedy mecze można wygrywać. Nie zawsze trzeba grać rewelacyjną piłkę.