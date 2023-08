Obwodnica Przecławia i Warzymic jest już gotowa. Droga do przyszłości [ZDJĘCIA]

Droga ma 4,2 km długości. Zaczyna się na rondzie Hakena a kończy na włączeniu w obecną DK 13 na południe od Przecławia.

- To nie jest droga ekspresowa - tłumaczy Łukasz Lendner, dyrektor szczecińskiego oddziału Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad. - Dwupasmówka, którą dziś oddajemy do użytku jest drogą klasy GP, czyli drogą główną ruchu przyspieszonego, na której będziemy mogli jeździć z maksymalną prędkością 100 km/h. Nowa trasa udrożni przejazd drogą krajową nr 13 ze Szczecina w kierunku autostrady A6.

Dyrektor zachodniopomorskiego oddziału GDDKiA podkreślił, że otwarcie obwodnicy pięciokrotnie zwiększy przepustowość trasy wyjazdowej z miasta.

- Zwiększy się też bezpieczeństwo ruchu - dodał. - Droga jest bezkolizyjna, pasy ruchu są odseparowane a widoczność doskonała.

To ważne. Przypomnijmy, że na drodze przecinającej Przecław i Warzymice do tej pory kilometrowe korki były codziennością. Z tego powodu często dochodziło tu do wypadków - również śmiertelnych. Dzięki wybudowaniu obwodnicy ruch w obu miejscowościach zostanie znacznie uspokojony. Wjeżdżać tu będą jedynie mieszkańcy osiedli. Cały tranzyt skierowany został w obwodnicę.