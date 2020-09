Obchody 40. rocznicy podpisania w Szczecinie Porozumień Sierpniowych oraz powstania NSZZ „Solidarność”

O godz. 9.30, w kościele pw. Stanisława Kostki (pl. Matki Teresy z Kalkuty), rozpocznie się msza święta . Przed nią odczytane zostaną listy od Prezydenta RP Andrzeja Dudy oraz premiera Mateusza Morawieckiego. Na godz. 12 zaplanowana jest uroczystość pod bramą Stoczni Szczecińskiej, gdzie przemówienie wygłosi Piotr Duda, przewodniczący NSZZ „Solidarność”, arcybiskup Andrzej Dzięga odmówi modlitwę Anioł Pański, a delegacje złożą kwiaty. - Ze względu na stan pandemii, uroczystość będzie odbywać się w warunkach rygoru sanitarnego. Wszyscy obecni zobowiązani będą do trzymania dystansu społecznego oraz założenia maseczki, zakrywającej nos i usta – mówi Katarzyna Stróżyk z Zarządu Regionu NSZZ "Solidarność" Pomorza Zachodniego.

- Jeden z najbardziej rozpoznawalnych budynków w kraju i ikona architektoniczna naszego miasta - Filharmonia w Szczecinie - rozbłyśnie dzięki specjalnemu pokazowi iluminacji. Przez dwa dni od godziny 21:00 do północy fasada Filharmonii, na co dzień czyste białe "płótno", stanie się ruchomym obrazem nawiązującym symbolicznie do ważnych dla Polski, Europy i całego świata, wydarzeń. Tą iluminacją chcemy oddać hołd wszystkim uczestnikom zrywu, który miał miejsce w sierpniu 1980 roku oraz ofiarom komunistycznego reżimu - mówi Michał Ruczyński z IPN Oddział w Szczecinie.