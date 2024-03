Nowości w opłatach za parkowanie w Szczecinie. Wystarczy zeskanować kod

- Usługa będzie dostępna od 2 kwietnia. Umożliwia zapłacenie za parking bez użycia parkomatu czy aplikacji. Wystarczy skierować smartfon z internetem na kod QR umieszczony na parkingu, aby rozpocząć transakcję. Klient po zeskanowaniu unikalnego dla danego parkingu kodu QR zostaje skierowany do serwisu transakcyjnego, gdzie określa czas parkowania i wpisuje numer rejestracyjny. Trzeci krok to wybór formy płatności: BLIK / Apple Pay / Google Pay - wyjaśnia Wojciech Jachim, rzecznik spółki NiOL. - QR Kody będą dostępne na tablicach w różnych punktach parkingu.

W celu zabezpieczenia przed próbą przekierowania smatfona do niepożądanego adresu, kody QR są drukowane w technologii 3D, a każda transakcja jest szyfrowana technologią 3D Secure, uniemożliwiającą pobranie płatności bez autoryzacji.

- Usługa jest prosta w użyciu. Może być szczególnie atrakcyjną alternatywą na parkingu Netto Arena, gdzie przed koncertem czy meczem wiele osób płaci za postój w krótkim czasie, przez co przy parkomatach tworzyły się kolejki. Od 2 kwietnia goście Netto Areny oprócz dziewięciu parkomatów i aplikacji mobilnych będą mieć do dyspozycji 21 tablic z kodami QR. Przypominamy, że na co dzień parking Netto Arena jest bezpłatny. Opłata parkingowa obowiązuje podczas imprez komercyjnych, cztery godziny przed i godzinę po wydarzeniu. Wysokość opłaty uzależniona jest od kalibru wydarzenia. 2 kwietnia w Netto Arenie siatkarki Chemika Police grają pierwszy mecz półfinałowy Tauron Ligi - podaje NiOL.