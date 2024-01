Niespełna dwa tygodnie do rozpoczęcia wiosny. Duńczycy sprawdzą formę Pogoni

Znaki zapytania pojawią się, jak do zdrowia wrócą Rafał Kurzawa i Marcel Wędrychowski. Pierwszy w Turcji był, ale przechodził rehabilitację (podobnie jak Kacper Smoliński), a drugi odniósł uraz mięśniowy. Jest szansa, że w tym tygodniu obaj wrócą do treningów. O zmianę w obronie może postarać się Danijel Loncar, ale na razie zagrał tylko 2 minuty w sparingach. Krok dalej od „11” są Luka Zahović i Leo Borges, a z dużej grupy szczecińskiej młodzieży trudno kogoś specjalnie wyróżnić. Najwięcej pograł Patryk Paryzek (135 minut), który może grać w ataku i na skrzydle. Przypomina Adriana Benedyczaka.

Królem strzelców obozu został Efthymios Koulouris. Grek zdobył 4 bramki. Paryzek, Ulvestad oraz Zahović po 2. Pod względem asyst – Grosicki 3, Biczachczjan 2.

- Poprawiliśmy grę w defensywie i wygląda to już lepiej. Jest oczywiście jeszcze pole do poprawy i będziemy nad tym pracować. Mamy większą świadomość przy bronieniu – podsumował Mariusz Malec, obrońca Pogoni. - Był czas na ciężką pracę, delikatny odpoczynek, były dobre wyniki, więc humory dopisują. Jeszcze dwa tygodnie i liga. Mecz ze Śląskiem pokaże nam w którą stronę idziemy.

W tym tygodniu Pogoń będzie trenować na swoich obiektach. A na niedzielę zaplanowany został ostatni sparing. Gustafsson chciał tydzień przed meczem ze Śląskiem sprawdzić formę podopiecznych z mocnym przeciwnikiem i klub namówił do gry FC Nordsjaelland. Mecz zostanie rozegrany w okolicach Kopenhagi. To czołowy zespół duńskiej ekstraklasy, uczestnik fazy grupowej Ligi Konferencji. Ten czołowy zespół duńskiej ekstraklasy (5. miejsce po pierwszej części sezonu), uczestnik fazy grupowej Ligi Konferencji, to klub śmiało promujący młodych zawodników. Z tego klubu odchodzili m.in. Mohammed Kudus czy Stanislav Lobotka. W tym sezonie Ernest Nuamah został sprzedany za 25 mln euro do Belgii.