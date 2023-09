Nie żyje ks. Krzysztof Antoń. Pogrzeb odbył się w rodzinnym Stargardzie. Posługiwał m.in. w parafii w Podjuchach

- Drodzy Mieszkańcy Gminy Władysławowo. Mam bardzo smutną informację. Zmarł Honorowy Obywatel Gminy Władysławowo Ksiądz Krzysztof Antoń. Wyświęcony 19.05.1987 r., od 2005 r. do 2014 r. był proboszczem parafii pw. Wniebowzięcia NMP we Władysławowie.

Ks. Krzysztof Antoń, chrystusowiec, w kapłaństwie był 36 lat. W Podjuchach posługiwał od kilku lat. Od 2005 do 2014 posługiwał we Władysławowie. Został Honorowym Obywatelem tego miasta.

Od kilku lat duchowny posługiwał w Podjuchach.

Był dawcą szpiku.

- Trudno jest odpowiedzieć na pytanie często mi zadawane: »Proszę księdza dlaczego właśnie ja? Mam jeszcze w życiu tak wiele do zrobienia, mój mąż, moje kochane dzieci, rodzina. Dlaczego moje dziecko?«. Nigdy nie umiałem i do dzisiaj nie potrafię odpowiedzieć na to pytanie. Bo wiem, że każda odpowiedź nie będzie wystarczająca. Ale wiem, że mogę pomóc. I ja i każdy z nas. Wiedziałem, że ten mój bliźniak genetyczny i wielu innych każdego dnia czeka na ten jeden, ale jakże ważny telefon z informacją: znaleźliśmy dawcę. To jest radość nie tylko dla biorcy, ale przecież dla jego najbliższych. A potrzeba tak niewiele, by ofiarować komuś drugiemu wszystko - czytamy w świadectwie księdza Krzysztofa przytoczonym przez Międzynarodowe Centrum Dawców Szpiku Kostnego (DKMS)

Powodem śmierci był prawdopodobnie zawał serca. Miał 62 lata.