Nie wrócą szybko do Holandii. Dwaj bracia zatrzymani w Szczecinie

Policjanci otrzymali informację, że na dworcu PKP jest nietrzeźwy mężczyzna, który wybił kamieniem szybę w budynku poczekalni.

Policjanci faktycznie zastali tam nietrzeźwego 24-latka, który powiedział mundurowym, że na stałe mieszka z bratem w Holandii i tylko dwa razy w roku przyjeżdżają do Polski. Mieli właśnie wracać do domu. Mężczyzna przyznał się do wybicia szyby, nie potrafił wytłumaczyć swojego zachowania.

Nieopodal stał brat 24 -latka. Policjanci wylegitymowali go i okazało się, że 36-latek jest poszukiwany przez wymiar sprawiedliwości do odbycia kary ponad trzech miesięcy pozbawienia wolności.