Nie czujemy się bezpiecznie - mówią pacjentki dr Marii Kubisy

Jak twierdzi adwokatka w toku postępowania karnego prowadzonego przez Prokuraturę Regionalną w Szczecinie doszło do zatrzymania dokumentacji 6 tys. pacjentek dr Marii Kubisy z okresu jej 27- letniej praktyki lekarskiej. Zdaniem pokrzywdzonych kobiet doszło do naruszenia ich dóbr osobistych poprzez bezprawne działania organów ścigania.

Jak dodała, w tej chwili adwokaci zajmują się w sumie sprawami 22 pacjentek, ale liczą na kolejne panie, które się do nich dołączą i podpiszą pod zawiadomieniem.

- Naruszono parę moich praw - mówiła Małgorzata Zalewska, jedna z pacjentek dr Kubisy. - Na przykład prawo do tajemnicy medycznej. A to jest moje ciało. Jeżeli istnieje podstawa do zarekwirowania mojej dokumentacji, to powinien być to nakaz imienny. Nikogo nie interesuje, czy straciłam dostęp do historii swoich chorób. Ja się nie czuję bezpiecznie - podkreśliła i zaznaczyła, że ma żal do konkretnych prokuratorów: Artura Maludy, Adama Gołucha i Agnieszki Badury, że odmawiali jej egzekwowania jej praw.