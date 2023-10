Naukowcy ZUT prowadzą badania nad przedłużeniem trwałości żywności

To najpowszechniej występujący we wszechświecie stan skupienia materii, mimo to rzadko mamy okazję go zobaczyć. Błyskawice w czasie burzy, zorza polarna – to zjawiska, podczas których powstaje plazma, zwana czwartym stanem skupienia. To zjonizowany gaz mogący przewodzić ładunki elektryczne.

Naukowcy z Wydziału Nauk o Żywności i Rybactwa ZUT w specjalnie skonstruowanym przez swoich kolegów z Wydziału Elektrycznego prototypie generatora plazmy testują kolejne produkty.

Prowadzone badania mają na celu opracowanie innowacyjnej techniki, która pozwoli na eliminacje mikroorganizmów z produktów spożywczych, przede wszystkim termowrażliwych. Pozwoli to na ograniczenie występowania np. zatruć pokarmowych powodowanych przez takie bakterie jak, Listeria czy Salmonella. Chodzi o to, by nie tracąc wartości odżywczych pokarmu, przedłużyć jego przydatność do spożycia.

- Nasi naukowcy pod lupę brali dotąd żywe szczepy bakterii – sprawdzali ich zachowanie po ekspozycji na plazmę, ale także siarę mleka krowy i klaczy oraz mleko w proszku tych ssaków - wyjaśnia Emilia Kujawa, rzecznik ZUT. - Być może w przyszłości „plazmowanie” żywności okaże się alternatywą do pasteryzacji, ponieważ w przeciwieństwie do niej, plazmowanie nie pozbawia produktów wartości odżywczych a zabija drobnoustroje.

Prace na ten temat prowadzą dr hab. inż. Elżbieta Bogusławska-Wąs, prof. ZUT oraz dr inż. Alicja Dłubała i dr inż. Wojciech Sawicki z Wydziału Nauk o Żywności i Rybactwa ZUT.