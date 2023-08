Nauczyciele różnych specjalizacji poszukiwani w województwie zachodniopomorskim

Do końca wakacji pozostały jeszcze ponad dwa tygodnie, ale szkoły przygotowują się do nowego roku szkolnego. Jednym z najważniejszych zadań dla dyrektorów jest skompletowanie kadry pedagogicznej.

- Aktualnie w bazie ofert pracy Kuratorium Oświaty w Szczecinie widnieje ponad 650 wakatów w województwie zachodniopomorskim na kilka godzin w tygodniu lub na pełen etat - informuje Anna Nieradka z kuratorium. - Najwięcej ofert dotyczy wychowania przedszkolnego, psychologów, następnie języka angielskiego, języka polskiego oraz matematyki.

Jeśli chodzi o przedmiotowców, najwięcej zgłoszeń dotyczy języka angielskiego, na różny wymiar godzinowy. Od pełnego etatu, 18 godzin, poprzez cztery godziny. W tej chwili w naszym regionie brakuje ich kilkudziesięciu. Brakuje także nauczycieli fizyki, języka niemieckiego, informatyki i biologii. W sumie poszukiwani są nauczyciele około dwudziestu przedmiotów.

To sytuacja podobna do tych, które miały miejsce w ubiegłych latach. Ruch kadrowy w szkołach trwa nawet do połowy września.

Często poszukiwani nauczyciele potrzebni są tylko na kilka godzin, wtedy dobrym rozwiązaniem jest dotrudnianie nauczyciela z innej szkoły. To praktyka regularnie stosowana przez dyrektorów zaprzyjaźnionych szkół.

Natomiast w województwie zachodniopomorskim, mimo wolnych wakatów w bazie danych kuratorium, zwiększyła się liczba zatrudnionych psychologów i pedagogów. Liczba ta zwiększyła się o ponad 1000 etatów w całym województwie.