Napadli ich w bramie w centrum Szczecina i zażądali pewnej części garderoby. Jest akt oskarżenia

Prokuratura Rejonowa Szczecin-Śródmieście zakończyła śledztwo w sprawie rozboju przy alei Wojska Polskiego. Do przestępstwa doszło 20 września 2023 r.

Jak ustalono, pokrzywdzeni we wczesnych godzinach rannych wracali do domów. Po drodze poczęstowali papierosem i rozmawiali z przygodnie poznanymi trzema mężczyznami. W pewnym momencie weszli do bramy. Wtedy zostali zaatakowani przez napastników, którzy przewrócili ich na ziemię.

- Sprawcy kopali ich po całym ciele, a następnie zażądali wydania telefonu, portfela, papierosa elektronicznego oraz części garderoby w tym butów - wyjaśnia prokurator Piotr Wieczorkiewicz z Prokuratury Okręgowej w Szczecinie.

Sprawcy porzucili część przedmiotów i uciekli z miejsca zdarzenia. Pokrzywdzeni po chwili zawiadomili o zdarzeniu napotkany patrol policji, który zatrzymał jednego ze sprawców.

Na wniosek prokuratora, trafił do aresztu. W toku śledztwa przyznał się do zarzuconego winy. Był w przeszłości karany. Za rozbój grozi kara od 2 do 12 lat pozbawienia wolności.

W wyniku działań funkcjonariuszy policji także pozostali sprawcy zostali ustaleni, ale postępowania w ich sprawie jeszcze nie zostały zakończone.