Najlepsze drużyny rugby 7 rywalizowały w Szczecinie. Kaskada Szczecin Rugby na 5. miejscu [ZDJĘCIA]

Rugby 7 to siedmioosobowa odmiana rugby union wywodząca się ze Szkocji. W 2016 r. dyscyplina ta zadebiutowała w programie Igrzysk Olimpijskich w Rio. Najważniejsze zawody w rugby 7, oprócz Igrzysk, to Puchar Świata oraz Sevens World Series. Rozgrywki najczęściej odbywają się w formie turniejów trwających od jednego do trzech dni, w zależności od liczby zespołów. W przypadku "siódemek" mecz trwa dwa razy po 7 minut, a spotkanie finałowe turnieju – dwa razy po 10 minut. Rugby 7 było jedną z dyscyplin w programie Igrzysk Europejskich 2023 organizowanych w Krakowie. Żeńska reprezentacja Polski zakończyła turniej na 2. miejscu, otrzymując prawo gry w barażach interkontynentalnych o awans na Igrzyska w Paryżu.