Najlepsi uczniowie zachodniopomorskich szkół odebrali stypendia [ZDJĘCIA]

Marcin Makowski z Zespołu Szkół Samochodowych w Szczecinie otrzymał stypendium po raz drugi.

- To wspaniałe uczucie, które daje satysfakcję, że wykonałem dobrą pracę w szkole. Sukces zależy w dużej mierze od człowieka. Niektórzy mają wrodzony talent do nauki, a niektórzy muszą na sukces po prostu zapracować. Myślę o podjęciu studiów po szkole, ale jeszcze nie wiem jakich. Na pewno moją pasją są samochody - mówi uczeń.

Dla to Kamila Lonczara z Zespołu Szkół Elektryczno-Elektronicznych to czwarte stypendium W ubiegłym roku zakończył rok szkolny ze średnią 5,85.

- Myślę, że najważniejsze jest podejście do nauki, czyli trzeba zrozumieć, po co w ogóle się uczymy, bo jeżeli ktoś będzie potrzebował wiedzy, to będzie chętnie ją zgłębiał i nie będzie to żadne zakuwanie, tylko przyjemność. My mamy jeszcze przedmioty zawodowe i chociaż udaję się godzić przedmioty zawodowe z ogólnymi, to jednak godzinowo w ciągu dnia mamy sporo nauki - mówi Kamil Lonczar, uczeń klasy V.