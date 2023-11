Na rynku wtórnym aut używanych jest teraz więcej i są młodsze ale droższe Bogna Skarul

Liczba ofert samochodów na rynku wtórnym wzrosła z 199 112 do 208 867 aut. BS Zobacz galerię (3 zdjęcia)

W październiku kupujący mieli do wyboru o 9 755 ofert samochodów na wtórnym rynku więcej, niż we wrześniu br. Według miesięcznego raportu Barometr AAA AUTO opartego na analizie danych dotyczących sprzedaży aut używanych w komisach, na stronach internetowych oraz u dealerów samochodów używanych, liczba ofert samochodów na rynku wtórnym wzrosła z 199 112 do 208 867 aut. Jednocześnie, obniżyły się mediany wieku i przebiegu aut, natomiast nieznacznie wzrosła mediana ceny o 600 zł.