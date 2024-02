Na razie ciepło choć wietrznie, ale zima wkrótce wróci do woj. zachodniopomorskiego

Trochę kropi deszcz za oknem. Nadal będzie padać?

Dziś (piątek) deszczu możemy się spodziewać aż do północy. Będą to jednak raczej opady przejściowe. Za to noc ma być ciepła, bo termometry mają pokazywać 6 stopni Celsjusza. Niestety przeszkadzać ma porywisty i silny wiatr. W Szczecinie ma wiać z prędkością do 80 kilometrów na godzinę, a nad morzem to nawet do 100 km/h. Na Bałtyku sztorm i to w 10 w skali Beauforta.

A jaka pogoda będzie jutro?

W dzień mogą się pojawić przejaśnienia. Raczej nie powinno padać. Za to zrobi się bardzo ciepło, bo możemy się spodziewać temperatury nawet do 10 stopni C w Szczecinie i 8 stopni C nad morzem. Nadal wiatr ma wiać dość silny, bo z prędkością 70-80 km na godzinę Do tego ten wiatr będzie porywisty, ale zmieni swój kierunek, bo wiać ma od jutra z południa.