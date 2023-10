Na poligonie drawskim ćwiczą kadeci. Rywalizują najlepsze klasy mundurowe z całej Polski [ZDJĘCIA]

- Zorganizowaliśmy ten turniej wspólnie z wojskiem, by ta młodzież miała okazję porównać swoje umiejętności, spotkać się z innymi, dla których także ważne są wartości patriotyczne, szacunek do munduru i miłość do Ojczyzny. Turniej jest także zachętą dla innych, by wstępowali do szkół o profilach mundurowych, a potem, być może, do wojska polskiego i innych formacji mundurowych.