Uczniowie klas mundurowych VII LO złożyli uroczyste ślubowanie [ZDJĘCIA]

- Kiedyś uratowałem sąsiadkę na klatce schodowej i pomyślałem, że pomaganie ludziom to jest to, co chciałbym robić zawodowo. Zdecydowanie chcę zostać strażakiem - mówi Adam Kaczmarek.

Dokładnie 7 września 2013 roku rozpoczęła funkcjonowanie klasa o profilu bezpieczeństwo publiczne. Co roku w naborze zgłasza się do niej wielu chętnych. Z czasem powstawały kolejne klasy mundurowe o profilach: policyjny, strażacko- ratowniczy oraz wojskowy (w tym roku pierwszy nabór).

Kilka słów do uczniów powiedziała także Lidia Rogaś, zastępca prezydenta Szczecina ds. edukacji.

- Przed wami najprzyjemniejszy okres w życiu - szkoła średnia - mówi Lidia Rogaś. - Pamiętajcie, żeby mundur, który nosicie, nosić godnie. Bo mundur to nie tylko ubiór, to także wartości, które sobą reprezentuje. Zobowiązuję was do tego, żebyście pamiętali o tych wartościach i je szanowali.