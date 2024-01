Na dworze mróz? Włóż skarpetki. Uwaga na odmrożenia

Ze statystyk Zachodniopomorskiego Oddziału NFZ wynika, że najwięcej przypadków odmrożeń z martwicą tkanek dotyczy stawu skokowego i stopy (to bardzo często efekt chodzenia zimą przez młodych ludzi - zgodnie z obowiązującymi kanonami mody - bez skarpetek, za to w spodniach odsłaniających kostkę).

Kiedy dochodzi do odmrożeń? Kiedy ciało poddane zostanie działaniu niskiej temperatury, poniżej 0 st. C, a także jak jest wystawione na zimny wiatr a także wilgoć, które sprzyjają oziębieniu tkanek, nawet przy temperaturach w plusie. Do odmrożenia dochodzi szybciej, kiedy dokucza nam głód, jesteśmy osłabieni, zmęczeni, odwodnieni, znajdujemy się na dużej wysokości lub chorujemy na cukrzycę. Dzieci i osoby starsze, ze względu na szybką utratę ciepła, są bardziej podatne na odmrożenia.

Jak podkreślają specjaliści innym, równie często występującym powodem odmrożenia, jest alkohol. Spożywanie go w niskich temperaturach zwiększa ryzyko jego wystąpienia. U osób będących pod jego wpływem, rozszerzają się naczynia krwionośne, co powoduje złudne poczucie rozgrzania. W rzeczywistości doprowadza to do utraty ciepła przez skórę.