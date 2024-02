Mówili, że Gośka wypchnęła Karola z okna. Ale nie wszystko się tu zgadza. Kobieta nie przyznaje się do winy

- Najpierw wyrzucił moją bluzę przez okno w pokoju, a potem kłócili się w kuchni. Gdy on wypadł, ona powiedziała, że go wypchnęła z okna - relacjonował policjant rozmowę z Bogumiłem tuż po zatrzymaniu.

Rozwiązania zagadki nie ułatwia kluczowi świadkowie do których oskarżona i Bogumił zeszli tuż po tragedii (mieszają na parterze kamienicy przy ul. Piotra Skargi). Mężczyzna przyszedł dzisiaj do sądu pod wpływem alkoholu, a jego partnerka przedstawiła w poniedziałek inną wersję wydarzeń niż podczas pierwszego przesłuchania. Do tej pory twierdziła, że Małgorzata i Bogumił przyszli do nich rozstrzęsieni po zdarzeniu, a wczoraj stwierdziła, że byli spokojni i powiedzieli, że „Karol leży”.

- Myślałam, że leży w łóżku. Oni byli tacy spokojni jak to mówili- zeznawała dziś kobieta.

- Ale przecież wcześniej mówiła pani, że byli roztrzęsieni - zaważyła sędzia Ewa Borucka.

- Teraz pamiętam lepiej niż w dniu zdarzenia - zapewnia świadek.

Po chwili jednak zauważyła z refleksją.

- W sumie to Karol cierpiał na padaczkę, może to był powód, że wypadł z okna -zastanawiała się.

Na kolejnej rozprawie sąd będzie kontynuował proces. Małgorzacie A. grozi dożywocie.