Most pontonowy połączy dwa brzegi Odry podczas Żagli 2023. Ruszyła budowa

Żagle 2023 to nie tylko przepiękne żaglowce. To również mnóstwo wydarzeń towarzyszących. By ułatwić przemieszczanie się pomiędzy różnymi strefami rozlokowanymi zarówno na lewym brzegu naszego miasta, jak i na Łasztowni, rozstawiony zostanie most pontonowy.

- W sprawnej komunikacji, pomiędzy lewym a prawym brzegiem Odry podczas Żagli 2023, tak jak podczas poprzednich morskich imprez, pomoże ustawiony pomiędzy nabrzeżami most pontonowy. Zlokalizowany będzie pomiędzy Bulwarem Piastowskim a Bulwarem Gdyńskim w sąsiedztwie restauracji Ładoga i umożliwi nam przejście suchą stopą na Łasztownię. Za jego budowę odpowiadają żołnierze z 5. Pułku Inżynieryjnego ze Szczecina-Podjuchy - mówi Celina Wołosz, rzecznik prasowy miejskiej spółki Żegluga Szczecińska Turystyka Wydarzenia.

Most pontonowy zlokalizowany będzie pomiędzy Bulwarem Piastowskim, a Bulwarem Gdyńskim. Tuż obok znajdzie się scena główna na której wystąpi m.in. Sara James, Bryska czy Julia Pietrucha.