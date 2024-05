Morskie Centrum Nauki w niedzielę świętuje swoje pierwsze urodziny

27 maja minie rok od otwarcia Morskiego Centrum Nauki im. prof. Jerzego Stelmacha w Szczecinie. W budynku przypominającym kadłub statku zacumowanego przy brzegu Odry jest pięć stref tematycznych, ponad 200 eksponatów (w większości interaktywnych), Planetarium oraz pracownie edukacyjne. Podczas tego roku ponad 220 tys. osób odwiedziło Morskie Centrum Nauki.

- MCN to sukces wizerunkowy i frekwencyjny. To zasługa całego zespołu - od kierowników, pracowników poszczególnych działów do animatorów. Udało nam się zbudować świetny zespół oraz dobre relacje z otoczeniem zewnętrznym. Najważniejsze jest dla nas zadowolenie i radość zwiedzających - mówi Witold Jabłoński, dyrektor Morskiego Centrum Nauki. - Dumny jestem z naszych pracowni i zespołu edukatorów i edukatorek oraz ekipy Planetarium, które wciąż zachwyca. Mam satysfakcję z nawiązanych relacji z naszymi partnerami biznesowymi, nie tylko sponsorami, ale także firmami, które w MCN organizują konferencje, szkolenia i spotkania biznesowe.