Młodzi pisarze stworzyli opowiadania grozy pod okiem znanego pisarza

Po „Opowiastkach z czasów pandemii”, „Słowach na wolności” i „Jeździe z kryminałem” przenosimy się do przestrzeni teatralnej, w której powstały opowiadania ze szczyptą grozy. W tej edycji przenieśli się w wyjątkowe miejsce – do Teatru Lalek „Pleciuga” – i zwiedzili jego najmroczniejsze zakamarki.

Laureaci zakwalifikowani do inicjatywy pisarskiej podsyłali próbne opowiadania, a następnie odbyły się warsztaty pisarskie ze szczecińskim autorem kryminałów – Markiem Stelarem. Po burzliwych dyskusjach i cennych wskazówkach, powstały wersje finalne opowiadań, które znalazły się w zbiorze pt. „Duch w teatrze…”.

- Moje opowiadanie jest głównie o przyjaźni między starszymi osobami, o wzajemnej pomocy. Pojawia się duch chłopaka o imieniu Edward. Jego dusza została uwięziona w teatrze, a on sami jest niewidoczny dla ludzie, ale pewnego dnia zauważa go jeden z widzów i szuka go na korytarzach i pomaga mu przejść na drugą stronę - mówi Iga Głowacka z Liceum Ogólnokształcącego nr 14.