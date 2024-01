Międzyzdroje spodziewają się turystów od poniedziałku. Na razie bez tłumów [ZDJĘCIA]

Weekend w Międzyzdrojach. Zobacz zdjęcia ze spaceru nad Bałtykiem

Miejscowi cieszą się z zainteresowania turystów spędzaniem ferii zimowych nad morzem.

- Bo u nas też jest atrakcyjnie - podkreślają. - Można bardzo przyjemnie spędzić czas - mówią i wymieniają jako konieczne punkty do zwiedzani. A są to m.in. spacery do Zagrody Żubrów w Wolińskim Parku Narodowym, czy spotkanie z rybami w międzyzdrojskim Oceanarium, albo wycieczkę do Świnoujścia, nie mówiąc już o spacerach brzegiem morza.