Idzie śnieżna zima do woj. zachodniopomorskiego! Ferie zapowiadają się u nas wspaniale

Co z tą zimą w naszym regionie?

Idzie. Ale jeszcze chwilę musimy być cierpliwi.

Czyli?

Pod koniec tego weekendu powinien spaść już śnieg.

O! Fajnie. Ale co w pogodzie będzie się działo przez ten weekend?

Dziś (piątek) czeka nas wieczorem lekki mróz. Zapowiadana temperatura to minus 1 stopień. Ale nie powinno padać. W nocy też nie należy się spodziewać opadów. Zachmurzenie będzie umiarkowane.

A jaka pogoda ma być w sobotę?

Będzie pochmurnie. Może padać. Ale będzie to raczej padał deszcz i deszcz ze śniegiem. Temperatura na sobotę zapowiada się dodatnia. Ma być nawet do 3 stopni Celsjusza. I taka temperatura ma być w Szczecinie i nad morzem. Za to ma wiać dość zimny i nieprzyjemny wiatr w porywach z prędkością do 40 kilometrów na godzinę. Raczej ta aura nie będzie zachęcała do spacerów.