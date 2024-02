Michale Kyser będzie podkoszowym Kinga Szczecin. "Chcę bronić mistrzostwa"

Rotację wśród wysokich graczy wzmocni Michale Kyser. 33-letni Amerykanin ma 208 centymetrów wzrostu. Po ukończeniu uczelni Louisiana Tech zaczął grać na zapleczu NBA (Raptors 905, Salt Lake City Stars. Lakeland Magic). Od sezonu 2017/18 gra w Europie i ma za sobą występy w mocniejszych ligach niż polska – debiutował w Grecji (Aris Saloniki), a później grał dla VEF Riga, Hapoel Holon czy Bilbao Basket.

- Obecny sezon rozpoczął w tureckiej ekstraklasie. Reprezentował barwy Samsunsporu. Zagrał w 11 meczach. Notował średnio 11 punktów, 7 zbiórek, 2 asysty, 2 bloki i przechwyt na mecz – informuje szczeciński klub. King sygnalizuje, że Kyser będzie środkowym, ale zawodnik funkcjonował też jako silny skrzydłowy.

- Jestem podekscytowany tym, że lada moment przyjadę do Szczecina i będę mógł zagrać dla obrońców tytułu mistrzowskiego. Drużyna już teraz jest bardzo silna. Jestem bardzo wdzięczny, że mogę być częścią tego składu i że dostałem szansę walki o drugie mistrzostwo. Moim głównym celem jest bycie najlepszą wersją siebie. Przyniosę do tego zespołu całą swoją pasję. Chcę pomóc drużynie na boisku, ale i poza nim. Kibice mogą oczekiwać ode mnie, że zawsze dam z siebie wszystko. Będę grał twardo i z wielką energią oraz pasją. Zrobię wszystko, co tylko trzeba, aby King wygrywał i zdobył kolejne mistrzostwo - mówi Michale Kyser.