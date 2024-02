Miasto Szczecin cały czas będzie partnerem numer jeden piłkarskiej Pogoni Szczecin

Dla porównania: jesienią 2023 Pogoń otrzymała 3,4 mln i też był to rekord z ostatnich sezonów, damska Pogoń 200 tys., a trzecioligowy Świt 180 tys.

Na profesjonalne kluby piłkarskie z lig centralnych pula całkowita wynosiła blisko 5 mln zł. Pogoń dostanie 4,5 mln, mająca mistrzowską szansę kobieca Pogoń 300 tys., a aspirujący do awansu do II ligi Świt – 190 tys.

Potwierdziły się zakulisowe informacje, że miasto zwiększy finansowe Pogoni Szczecin. Piłkarska Duma Pomorza jest w trudnej sytuacji finansowej (ponad 27 mln zł straty za sezon 2022/23) i gdzie tylko może szuka wsparcia i oszczędności w działalności. Do tego stopnia, że klub odpuścił tej zimy kwestię wzmocnień. Kadra zespołu została uszczuplona, a oczekiwania pozostają te same.

Jak to układało się przy poprzednich podziałach: wiosną 2023 – King 1,288 mln, Sandra Spa Pogoń – 870; jesienią 2023 – King 1,245 mln, Sandra Spa Pogoń 680 tys. SPR nie uwzględniano, bo grał w II lidze. Ostatniej jesieni King dostał też premię (500 tys.) na uczestnictwo w europejskich pucharach. W sumie koszykarski mistrz za historyczne złoto dostał od miasta milion złotych więcej.

W programie „wsparcie klubów profesjonalnych halowych na pierwsze półrocze 2024” do podziału było 2 780 000. Koszykarski mistrz Polski King zainkasuje 1,796 mln, natomiast pierwszoligowce zespoły piłki ręcznej: Sandra Spa Pogoń (męska drużyna) 800 tys. i SPR Pogoń (damska) 175 tysięcy. Dodajmy, że pierwszoligowy Futsal Szczecin otrzyma 50 tys.

Miasto wspomaga też finansowo piłkarskie kluby, które są amatorskie (od IV ligi w dół) i głównie koncentrują się na wychowywaniu dzieci i młodzieży. Do podziału było 841,5 tys.

Największą dotację dostanie Salos – 104,4 tys. Kolejne na liście są: Arkonia – 90, Stal – 76,3; Iskierka – 63,6; Football Arena – 62,4; Czarni – 59,7; Prawobrzeże – 59,4; OKS Hutnik – 54,3; FASE – 50,4; Kasta Majowe – 48,2; Ladies Football Academy – 34,6; Jeziorak – 33,4; Hutnik Północ – 28,4; Vielgovia – 19,4; Sztorm – 18,7. Pominięte stowarzyszenia to: Future, Kick Off, Funinio, Progres Warszewo, Okręt. W tej grupie kluby również dostały dotacje do czerwca.

Inaczej wygląda temat np. w sportach indywidualnych. Tu miasto wydało 915 tysięcy na cały rok. Wsparcie otrzymały: MKL – 250 tys.; OSOT – 170; Start – 160; GK Piast – 104; SKT Promasters – 100; Ironman – 58; SKSG Korona – 30; Szczeciński Klub Kolarski – 23; Griffin’s Spin – 15; Swich – 5.