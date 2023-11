Mężczyzna postrzelił się w brzuch. W stanie ciężkim trafił do szpitala

Slużby otrzymały sygnał o zdarzeniu 18 listopada po godzinie 22.

- Było to wezwanie do 42-letniego mężczyzny z raną postrzałową okolicy brzucha - informuje Paulina Heigel, rzecznik Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego w Szczecinie. - Pacjent nieprzytomny i w stanie ciężkim trafił do szpitala.

Według portatu chojna24.pl mężczyzna prawdopodobnie postrzelił się z broni własnej konstrukcji. Policja na tym etapie nie potwierdza takiej wersji.

- Prawdopodobnie w trakcie przecinania przez mężczyznę naboju śrutowego doszło do wystrzału. Aktualnie policjanci pracują nad sprawą oraz ustalać będą dokładne okoliczności tego zdarzenia - mówi aspirant Jakub Kuźmowicz, oficer prasowy KPP w Gryfinie.