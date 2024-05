Maturzyści rozpoczynają egzaminacyjny maraton

- Czuję się dobrze przygotowana do matury, dlatego nie stresuję się aż tak bardzo - mówi Weronika Gaca, absolwentka klasy o kierunku technik logistyk w Technikum Organizacji i Zarządzania w Szczecinie. - Uważam, że nauczyciele bardzo dobrze nas przygotowali do matury, ale i tak obawiam się egzaminu z języka polskiego, bo ten przedmiot to mój słaby punkt. Natomiast nie obawiam się egzaminu z matematyki, którego większość się boi. Lubię matematyczne łamigłówki i dobrze sobie z nimi radzę. Ostatnie dni przed maturą poświęciłam na odpoczynek. Spotykaliśmy się z kolegami ze szkoły i nawzajem się wspieraliśmy, ale staraliśmy się za bardzo nie myśleć o maturze. Pewnie stres powróci tuż przed pierwszym egzaminem.

Podobnie jak w ubiegłych latach, egzamin dla wszystkich maturzystów rozpocznie się jednakowo. We wtorek, 7 maja, równo o godzinie 9.00 do sprawdzianu z języka polskiego na poziomie podstawowym przystąpią wszyscy tegoroczni maturzyści (2611 osób uczęszczających do szkół publicznych oraz 774 uczęszczających do szkół niepublicznych). Dzień później, 8 maja, absolwentów szkół ponadpodstawowych czekać będzie egzamin z matematyki. Dodatkowo, wszyscy tegoroczni abiturienci zobowiązani są również do przystąpienia do matury z wybranego przez siebie języka obcego nowożytnego oraz jednego przedmiotu dodatkowego na poziomie rozszerzonym.

Egzaminy maturalne nie kończą się jednak na wyżej wymienionych pisemnych sprawdzianach. Każdy maturzysta musi także przystąpić do egzaminu ustnego z języka polskiego oraz języka obcego. Oznacza to, że w tym roku absolwenci szkół ponadpodstawowych podejdą łącznie do minimum sześciu egzaminów.