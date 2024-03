Matt Mobley zagra w Kingu Szczecin. Amerykanin zamyka skład na play-offy

Matt Mobley (rocznik 1994, 191 cm wzrostu) związany był z uczelniami Central Connecticut State oraz St. Bonaventure. W 2018 r. chciał się dostać do NBA, chętnie uczestniczył w treningach Brooklyn Nets, Charlotte Hornets, Los Angeles Lakers, Utah Jazz, Sacramento Kings i Philadelphia 76ers, ale ostatecznie nie został wybrany w drafcie. Opuścił więc Stany Zjednoczone i podpisał kontrakt w Belgii z Proximus Spirou Charleroi. Jego średnia punktów w meczach ligowych oraz w europejskich pucharach wynosiła kilkanaście punktów na mecz.

W kolejnych latach często zmieniał kluby. Grał dla ITU Bakiroy (Turcja), Pau-Orthez (Francja), Fraport Skyliners (Niemcy), Casademont Zaragoza (Hiszpania), Dijon Basket (Francja), Ratiopharm Ulm (Niemcy) oraz Nancy Basket (Francja). Występował w Lidze Mistrzów i EuroCupie.

- Potrzebowaliśmy zawodnika z doświadczeniem Matta. To gracz, który wzmocni nasz obwód. Przede wszystkim nasze rozegranie, ball handling oraz grę pick'n'roll. To zawodnik z bardzo dobrym CV, grał w dobrych klubach w silnych ligach. Prześwietliliśmy wszystkie za i przeciw w jego kontekście. Rozmawialiśmy z jego byłymi trenerami w Dijon, Frankfurcie czy Zaragozie. Dostaliśmy dużo informacji zwrotnych. To zawodnik głodny sukcesów. Chce wrócić na dobrą ścieżkę w swojej karierze. W ostatnim klubie, Nancy mu się nie wiodło. W Szczecinie chcemy go odbudować - mówi trener Arkadiusz Miłoszewski.