Mariusz Malec, obrońca Pogoni: Przez rozluźnienie oddaliśmy inicjatywę ŁKS. Gong był nam potrzebny

Ten mecz trzeba było wygrać.

Mariusz Malec: Najważniejszym zadaniem było wygrać u siebie. Dobrze pamiętaliśmy, że poprzednie domowe spotkania niespecjalnie nam wychodziły i chcieliśmy nowy rok na swoim boisku rozpocząć od wygranej, zdobycia trzech punktów. Cieszymy się, że to nam się udało.

Nie było obaw przed rozpoczęciem meczu, bo choć to ostatni zespół w tabeli, to zmienił kilka dni wcześniej trenera i w swojej sytuacji nie ma już nic do stracenia?

Wiedzieliśmy, że musimy być od początku skoncentrowani. Jakieś tam delikatne obawy mogły też być, a to głównie z tego powodu, że nasza dyspozycja w meczach z teoretycznie słabszymi przeciwnikami nie była najlepsza. Trzeba było podejść do ŁKS inaczej, by znów nie stracić punktów.

To co się stało po 25. minucie, gdy ŁKS zaczął przejmować inicjatywę?

Myślę, że to mógł być jakiś problem z naszymi głowami. Odnosiłem wrażenie, że od początku spotkania nie mamy problemów z kreowaniem sytuacji bramkowych, dobrze i szybko się to dla nas ułożyło i ten drugi gol wydawał się być kwestią czasu. Może wkradło się jakieś rozluźnienie, oddaliśmy inicjatywę ŁKS i poszliśmy z nimi w wymianę ciosów. W tej grze akcja za akcję nie wyglądaliśmy najlepiej i musimy tego unikać w kolejnych występach.