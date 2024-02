Maratończycy ze Szczecina walczyli o Igrzyska Olimpijskie w Paryżu

Adam Nowicki został w Sewilli sklasyfikowany na 54. miejscu. Czas 2:12,04 to wynik nie tylko gorszy o ponad dwie minuty od rekordu życiowego, ale też daleki od oczekiwań. Nowicki zaczął spokojnie. Po 5 km był 73. w klasyfikacji, ale utrzymywał swój rytm biegu. W zasadzie cały czas miał trzy minuty z sekundami na kilometr.

- To nie był mój dzień, więc jest mi smutno. Dwie godziny i 12 minut to nie jest wynik, w który celowałem, ale mam też świadomość, że gdyby zawsze wszystko wychodziło, to każdy byłby mistrzem świata - mówił na mecie. - Przeanalizuję całą sytuację. Wiele rzeczy jest wartych uwagi, a odpowiednie wnioski pomogą mi być jeszcze lepszym.

Z Polaków najlepszy był Mateusz Kaczor (Radom), który miał czas 2:09,35. To jego życiówka oraz trzeci wynik w historii polskiego maratonu. W Sewilli zajął 40. lokatę.