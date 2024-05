Mamo: Zdrowie samo się nie robi! NFZ dla wszystkich mam

Ponadto po całym województwie kursują pracownie na kółkach, czyli mammobusy, które robią co miesiąc od 80 do 100 postojów. Ich harmonogram można znaleźć na stronie internetowej Oddziału NFZ lub pod numerem bezpłatnej, całodobowej infolinii NFZ 800 190 590, czynnej siedem dni w tygodniu.

Jeśli jesteś kobietą w wieku od 45 do 74 lat i w ciągu ostatnich 2 lat nie miałaś mammografii w ramach programu profilaktyki zdrowotnej, zrób to badanie – bez skierowania, za darmo i szybko.

Kobiety z czynnikami ryzyka, np. przyjmujące leki immunosupresyjne lub zakażone HPV wysokiego ryzyka, mogą wykonać profilaktyczną cytologię co 12 miesięcy. Badanie wykonuje lekarz specjalista w gabinecie ginekologiczno-położniczym. Takich gabinetów mamy w województwie ponad 120. Do ginekologa idzie się bez skierowania. Trzeba się jedynie umówić na wizytę. Z badania mogą również skorzystać panie mające mniej lub więcej lat niż adresatki programu.

Jeśli jednak kobieta nie jest adresatką programu profilaktycznego, a odczuwa problemy z układem trawiennym, powinna porozmawiać z lekarzem POZ - on może na to badanie wystawić skierowanie. Wykonuje się je w dowolnej, wybranej przez siebie pracowni. Z tym układem nie ma żartów. Nowotwór jelita grubego, to trzeci najczęściej wykrywany nowotwór wśród kobiet. Może rozwijać się bez objawów nawet przez kilka lat, dlatego tak ważna jest kolonoskopia i wczesne wykrycie choroby.

Program Profilaktyka 40 PLUS

Jeśli skończyłaś, droga mamo, 40 lat, skorzystaj z darmowej diagnostyki w ramach programu Profilaktyka 40 PLUS. Namów do tego również sąsiadkę, która ma 62 lata i babcię, której właśnie stuknęła 90. - w tym programie nie ma ograniczenia wieku.

Mówimy sobie: jestem zdrowa, po co mi te badania? No właśnie po to, by się o tym przekonać. By nie przegapić czegoś naprawdę ważnego. Dlatego wypełnij na swoim IKP ankietę i się zarejestruj. Morfologia krwi obwodowej, poziom we krwi cholesterolu, glukozy, kwasu moczowego, oznaczenie hemoglobiny, kreatyniny, badanie moczu – to wszystko nie zajmie dużo czasu. A przyniesie same korzyści.