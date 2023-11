Małgorzata Jacyna-Witt odeszła z Prawa i Sprawiedliwości. Zapowiada, że w wyborach samorządowych nie wystartuje

W rozmowie z „Głosem” Jacyna-Witt wyjaśnia powody swojej decyzji.

- Poczułam, że muszę zakończyć pewien etap w życiu - mówi. - Stanie się to w kwietniu. W samorządzie spędziłam 21 lat, a przez ten czas zmienił się on zdecydowanie. Od samorządu, w którym toczyła się dyskusja, doszliśmy do samorządu, w którym zapadają decyzje gdzieś w gremiach partyjnych. Z dużym ubolewaniem przyglądałam się postępującej degrengoladzie i wiem, że w takim samorządzie nie chcę dłużej być.