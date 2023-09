MakMentis - Centrum Zdrowego Umysłu

Jak podkreślają lekarze z MakMentis, przezczaszkowa stymulacja magnetyczna (ang. transcranial magnetic stimulation – TMS) jest bezpieczną oraz skuteczną metodą leczenia, wykorzystywaną w psychiatrii i neurologii. Obecnie metoda ta jest oficjalnie dopuszczona do stosowania m.in. przez amerykańską Agencję ds. Żywności i Leków (FDA) oraz brytyjski National Institute for Health and Care Excellence (NICE) – w szczególności przy leczeniu zaburzeń depresyjnych, w tym depresji lekoopornej oraz zaburzeń obsesyjno-kompulsyjnych (nerwica natręctw). W wielu krajach terapia TMS jest od lat szeroko dostępna, rekomendowana, a w części z nich również refundowana. W szczególności jest polecana, gdy długotrwale stosowane leczenie farmakologiczne oraz psychoterapia nie przyniosły oczekiwanego efektu terapeutycznego lub występuje zła tolerancja farmakoterapii. W Polsce Przezczaszkowa Stymulacja Magnetyczna została zarekomendowana jako świadczenie gwarantowane (refundowane przez NFZ) przez Agencję Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji w 2022 roku. Wcześniej, w 2021 roku, metoda otrzymała rekomendację Sekcji Biologicznej Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego.

W planach jest także podjęcie współpracy z innymi placówkami medycznymi i otwarcie własnych, celem zwiększenia dostępności terapii w innych miastach regionu.

Założyciele MakMentis - Magdalena Bierejszyk-Lekka, Aleksandra Marczak oraz Kevin Riedel – zwracają też uwagę na potencjał do badań i rozwoju w dziedzinie stymulacji mózgu, jaki daje posiadanie aparatury TMS.

- To nie tylko przekłada się na naszą wiedzę, ale także na doskonalenie terapii i dostarczanie pacjentom lepszych rozwiązań – podkreślają.

MakMentis nie tylko przyczynia się do poprawy zdrowia psychicznego mieszkańców Pomorza, ale też tworzy nowe miejsca pracy, przez co ma wpływ na wzrost zatrudnienia w regionie. Firma stawia też na lokalnych dostawców, aby aktywnie wspierać lokalną gospodarkę. Kluczowa jest także działalność edukacyjna zarówno dla pacjentów, jak i samych specjalistów. Wszystko po to, aby zwiększać świadomość na temat zdrowia psychicznego wśród mieszkańców regionu. - Nasza usługa to nie tylko opieka zdrowotna, ale także wkład w rozwój i dobrobyt Pomorza – podsumowują założyciele MakMentis.

