Majowe MM Trendy już w sieci. Czytaj online i sprawdź dostępność w mieście

Słowem wstępu

Z odwagą, zdaje się, że tak trzeba robić rzeczy nowe. Bez strachu, ale może z odrobiną tremy dla właściwej równowagi. Po prostu wyjść na scenę jak Kuba Skrzywanek na Kontrapunkcie w obcasach, których wysokość przyprawiłaby o zawrót głowy, niejedną modelkę i modela. Albo zrobić to w ciszy jak Agata Cieszyńska - ułożyć myśli w słowa i wysłać je do wydawnictwa, by w odpowiedzi dostać propozycję wydania książki. Z rozmachem, z pokorą, ze szczerością. Grunt, żeby z głową. Możliwe, że się nie uda, ale możliwe też, że się uda. A kiedy się już uda, chętnie o tym opowiemy.

Tak jak teraz opowiemy Wam o rozpoczęciu nowego rozdziału działalności Ogrodów Śródmieście. Prace nad harmonogramem wydarzeń są na półmetku, gwiazda otwarcia potwierdziła już swój występ, a remont zabytkowej willi zbliża się do wyczekiwanego końca. Właściciele Ogrodów zostawili dla Was więcej niż kilka konkretów i niespodzianek na następnych stronach.

fot. Katarzyna Wesołowska | fot. Olga Iwanow | fot. Bartosz Pussak

Wertując treści na pewno warto też spędzić chwilę z Markiem Stelarem, który zapowiada aż trzy premiery swoich książek, a także z debiutującą u nas i wymienioną już Agatą Cieszyńską i jej powieścią. Choć wartościowy na pewno będzie też czas z Anną Obszańską, reżyserką, która po raz pierwszy odwiedziła Szczecin przywożąc ze sobą sztukę „Giselle, tańcz!”. Spore wrażenie robi i Dorota Podlaska, i kulisy jej artystycznych przemyśleń.

Karolina Borutyńska

Jak już pewnie zauważyliście, nasz magazyn nieco inaczej leży w ręce, a jeśli nowy ciężar Wam przypadł do gustu, to na pierwszych stronach zostawiliśmy trochę (a w zasadzie jeszcze więcej) kultury. A może powinnam napisać - przykładów twórczej odwagi? - Sami zdecydujecie.