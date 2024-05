Marcel Wędrychowski: Długo czekałem na pierwszego gola na stadionie Pogoni

Po zakończonym spotkaniu Marcel Wędrychowski opowiedział o spotkaniu, sezonie i swojej przyszłości.

O wejściu smoka

Udało się. Jest się z czego cieszyć, tym bardziej, że jako drużyna zajmujemy 4. a nie 7. miejsce. Trzeba patrzeć się jednak do przodu.

O golu

Chłopaki w szatni śmiali się ze mnie, że zaliczyłem asystę i bramkę w tej sytuacji. Zaraz po tym golu podszedłem do sędziego i powiedziałem, że na 100 procent bramka padła i powinna być uznana. To tak, by wywrzeć presję na arbitrze. Zasłużyliśmy na te zwycięstwo, choć Górnik też miał swoje sytuacje. To jednak my byliśmy w stanie strzelić. Na tego gola na stadionie Pogoni czekałem bardzo długo, bo to mój pierwszy. Wcześniej strzeliłem na wyjeździe.

O ciszy na stadionie

Nie jest to łatwe dla nas. Mam nadzieję, że w nowym sezonie odzyskamy zaufanie, a doping będzie na każdym meczu. Chcemy, by kibice byli naszym 12. zawodnikiem, tak jak przez cały ten sezon.