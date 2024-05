Kamil Grosicki z Pogoni Szczecin: Sytuacja w klubie teraz wygląda jak na pogrzebie

Przed meczem z Górnikiem walczyliście już jedynie o zwycięskie pożegnanie z sezonem. I to się Wam udało. Kamil Grosicki: Po tym wszystkim, co się wydarzyło w ostatnich tygodniach, to chcieliśmy dla kibiców wygrać ten mecz. To zwycięstwo dało nam 4. miejsce. Lepiej to wygląda niż miejsce 7., ale my dobrze wiemy, gdzie przegraliśmy ten sezon. I chciałbym, by wszyscy kibice wiedzieli, że do dziś – jako kapitan tej drużyny – nie mogę sobie poradzić z porażką w finale Pucharu Polski. W życiu miałem wiele porażek, ale ta kosztuje mnie bardzo dużo. Wie o tym moja rodzina, najbliżsi przyjaciele. Wiem, że nie mam wpływu na to, co było, ale mam wpływ na naszą przyszłość. Wciąż jestem czynnym piłkarzem Pogoni i mam taki charakter, że wiem, że wciąż będę walczył. Drużyna też.

Zostajesz w Pogoni? Szybko pojawiły się informacje o odejściu?

Plotki w piłce to coś normalnego. Ludzie szukają winnych porażki i będą uderzać w największe klubowe ogniwa, które świecą swoimi nazwiskami. Stąd ataki na prezesa Mroczka, trenera i na mnie. Rozumiem frustracje, żal, smutek kibiców, ale chciałbym, by fani wiedzieli, że ja to samo czuję. Zawiodłem. Nie jest łatwo z tym żyć. A co do mojej przyszłości to powiem tyle: mam jeszcze dwuletni kontrakt z Pogonią i nic się w tej kwestii nie zmienia.

Jaki to był sezon całościowo?

Liczy się wynik końcowy, a tu zawiedliśmy. Byliśmy w finale PP – przegraliśmy, mieliśmy szansę na TOP3 ekstraklasy i przegraliśmy. Za nami ciężki, przegrany sezon, który uważam za swoją i drużyny porażkę, ale musimy się z tego podnieść. Sytuacja w klubie teraz wygląda jak na pogrzebie. Jest mi z tym źle, ale jako piłkarz mogę tylko na boisku pokazać swoją wartość i tym odzyskać zaufanie kibiców. Zawiedliśmy i od tego nie uciekamy. To był mój pierwszy sezon w roli kapitana – były piękne chwile i dramaty. To też nauka na przyszłość. Mam 36 lat, wiele widziałem, ale porażka w Warszawie mnie dużo kosztowała i nigdy jej nie zapomnę. Trzeba to jednak zamazać w kolejnym sezonie.