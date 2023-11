Ludzkie szczątki na budowie. To pochówki z dawnego cmentarza

- W ciągu wieków, ze względu na rozbudowę wsi, obszar cmentarza ulegał zmianie. Był otoczony kamiennym murem, którego fragment zachował się od strony ul. Żołnierskiej. Mimo iż na początku XIX w. nakazano zamknąć cmentarze przykościelne, to nadal na niektórych z nich odbywały się pochówki, również w Krzekowie. Na przełomie XIX w. nastąpiła rozbudowa wsi m.in. ulic Żołnierskiej i Szerokiej, przez co teren cmentarza został zmniejszony. W 1936 r. cmentarz posiadał rozmiar 180 m na 25 m. Mieszkańców niemieckiego Krzekowa chowano tu jeszcze w czasie II wojny światowej, o czym świadczą daty na zachowanych nagrobkach. Od 1945 r. do 1958 r. na przykościelnym cmentarzu chowano Polaków. Po jego zamknięciu w 1958 r. kościół wraz z terenem cmentarza wpisano do rejestru zabytków. W latach 70-tych, w związku z rozbudową pętli tramwajowej, jego powierzchnia uległa ponownie uszczupleniu. Również w tym czasie wybudowano dom parafialny, który stanął na wydzielonej z cmentarza działce - czytamy na stronie www.pomeranica.pl.