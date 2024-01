Lokalne podtopienia w woj. zachodniopomorskim. IMGW wydało ostrzeżenie

Alert IMGW trzeciego stopnia obowiązuje do piątku do godz. 14, a drugiego stopnia do północy.

Zgodnie z prognozami, od weekendu opadów będzie mniej, a temperatury spadną znacząco poniżej zera co spowoduje stopniową stabilizację na rzekach.

Wody Polskie w Szczecinie zapewniają, że prowadzą wzmożony monitoring sytuacji hydrologiczno-meteorologicznej i współpracują ze strażą pożarną.