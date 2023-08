ŁKS Łódź ma urodzinową imprezę, Pogoń Szczecin spróbuje ją zepsuć

Jedną z najbardziej dziwnych decyzji zarządu Pogoni Szczecin od powrotu do elity było rozstanie z trenerem Czesławem Michniewiczem. Szkoleniowiec został zatrudniony wiosną 2015, by zapewnić drużynie pierwszą ósemkę. Udało się. W sezonie 2015/16 Michniewicz zajął z Portowcami 6. miejsce w elicie (najlepsze od wielu lat), choć były momenty, że drużyna była w ścisłej czołówce. Michniewicz chciał zostać, ale działacze klubu doszli do wniosku, że nie gwarantuje atrakcyjnej gry składem, którym wtedy dysponował.

W miejsce Michniewicza przyszedł Kazimierz Moskal. Trener bez sukcesów, ale z tzw. krakowskiej szkoły, krakowskiej piłki. Moskal z Pogonią też grał w górnej połówce tabeli, dotarł również do półfinału Pucharu Polski. Pod koniec sezonu – zrezygnował z pracy. Było to sporym zaskoczeniem, ale trener tłumaczył się względami osobistymi.

Trener Moskal opuścił Pogoń, ale dość szybko znalazł się w Sandecji Nowy Sącz. Jej nie zdołał uratować przed spadkiem, ale już z ŁKS Łódź awansował do elity. Gdy ten zespół spadał – został zwolniony. Trafił więc do Zagłębia Sosnowiec, ale bez sukcesów. W 2022 wrócił do łódzkiego klubu i znów wywalczył awans. Czy tym razem będzie miał z ŁKS lepsze wyniki w elicie? Na razie szuka punktów, bo sezon ełkaesiacy rozpoczęli od dwóch porażek, zwycięstwa (2:1 z Koroną) i ubiegłotygodniowej porażki w derbach.