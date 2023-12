Lepsze posiłki w Zachodniopomorskim Centrum Onkologii. Lecznica wzbogaciła jadłospis pacjentów

Owsianka z malinami i daktylami (bez dodatku cukru) albo z bananami i kakao. Poza tym musy warzywno-owocowe (np. mango, banan, ananas, dynia, marchew), soki wielowarzywne, sałatki, budynie, sucharki, wafle ryżowe. Gdzie podają takie desery? W Zachodniopomorskim Centrum Onkologii w Szczecinie.

Szpitalne jedzenie od zawsze kojarzyło się z jedzeniem złym. Tzw. stawka żywieniowa na jednego pacjenta była bowiem na najniższym poziomie. Ale żarty o szpitalnej kuchni są coraz bardziej nietrafione. W szpitalach naprawdę można ostatnio zjeść dobrze. - Pójście do szpitala jest tak dużym stresem, że na jedzenie raczej się nie zwraca uwagi - podkreśla pani Danuta, która od lat, z powodu licznych chorób, jest stałą bywalczynią szczecińskich placówek zdrowia. - Poza tym jem niewiele, ale jak już przychodzi pora posiłku, to wolę zjeść mniej, ale za to coś co mi smakuje. Nasza rozmówczyni przyznaje, że od jakiegoś czasu w szpitalach je się lepiej. Choćby w Zachodniopomorskim Centrum Onkologii. Owsianki, musy owocowe, kisiele i sałatki są podawane w ZCO przy ul. Strzałowskiej w Szczecinie jako czwarte, dodatkowe danie. Chorzy otrzymują je wieczorem, jakiś czas po kolacji.

- To nowość w żywieniu naszych pacjentów - przyznaje Agnieszka Muchla-Łagosz, rzeczniczka prasowa Zachodniopomorskiego Centrum Onkologii. - Jest dodatkowym posiłkiem, który ma za zadanie skrócenie przerwy miedzy posiłkami do 12 godzin. W związku z tym hospitalizowani pacjenci żywieni dietą kuchenną otrzymują tzw. posiłek wieczorny. Decyzja dyrekcji o zwiększeniu liczby dziennych posiłków jest związana z przystąpieniem Centrum do programu pilotażowego "Dobry posiłek", który potrwa do końca czerwca 2024 r. (ale ocena jego wyników jest zaplanowana do 31 października 2024 r.). Wszystkie posiłki (zarówno przed pilotażem, jak i obecne) są tam przygotowywane zgodnie z założeniami dla pacjentów onkologicznych – to jest oczywiście priorytet. - Posiłki są przygotowywane i wydawane do dystrybucji do oddziałów szpitalnych przez Dział Żywienia ZCO - mówi Agnieszka Muchla-Łagosz. - Nie zlecamy tego firmie zewnętrznej.

Nowością jest tu również możliwość zapoznania się z jadłospisem. Poza tym każdy pacjent może na stronie internetowej szpitala zobaczyć dwa zdjęcia przygotowywanych na konkretny dzień posiłków - spośród najczęściej stosowanych diet ZCO nie jest jedynym szczecińskim szpitalem, który zgłosił się do ministerialnego pilotażu "Dobry posiłek w szpitalu". Jadłospis 4 grudnia 2023. Dieta podstawowa – śniadanie Zachodniopomorskie Centrum Onkologii Jadłospis 4 grudnia 2023. Dieta łatwostrawna – obiad Zachodniopomorskie Centrum Onkologii W projekcie uczestniczy 25 zachodniopomorskich szpitali, w tym siedem szczecińskich. Oprócz ZCO jeszcze: szpital MSWiA, 109 Szpital Wojskowy z Przychodnią, Instytut Medyczny im. Jana Pawła II przy al. Wyzwolenia, szpital "Zdroje" oraz obie jednostki kliniczne PUM: przy ul. Unii Lubelskiej i przy al. Powstańców Wielkopolskich.

- Pacjenci objęci programem mogą u nas skorzystać na zlecenie lekarza z porad żywieniowych dietetyka szpitalnego oraz posiłków zapewniających urozmaicenie potraw i zbilansowanie wartości składników odżywczych w diecie - zapewnia Bogna Bartkiewicz, rzeczniczka prasowa szpitala klinicznego nr 2 PUM. Posiłki przygotowywane są na podstawie jadłospisu zatwierdzonego przez szpitalnego dietetyka. Z tym, że o stosowaniu odpowiedniego rodzaju diety, czasu jej trwania i wdrożeniu indywidualnych modyfikacji w diecie decyduje lekarz. - W jadłospisie pojawia się więc więcej ryb i przetworów rybnych, które podawane są co najmniej trzy razy na dziesięć dni. Do obiadów podawana jest większa liczba surówek a w dietach bezmięsnych pojawiają się alternatywne źródła białka - np. tofu - wylicza Bogna Bartkiewicz. - Poza tym do jadłospisu wprowadzono dodatkowe gatunki pieczywa np. graham lub chleb z wieloma różnymi ziarnami, także asortyment owoców - wzbogacając je o egzotyczne i sezonowe, np. mandarynki, pomarańcze, kiwi, ananas.

W przypadku diet kobiet ciężarnych lub w okresie laktacji zwiększono wartość kaloryczną posiłków. Również na stronie internetowej szpitala na Pomorzanach, w dni robocze publikowane są zdjęcia dwóch posiłków spośród najczęściej stosowanych w danym dniu szpitalnych diet. Można też sprawdzić jadłospis przygotowany w szpitalu na 10 dni (tzw. jadłospis dekadowy) oraz jadłospis na dany dzień. - Wyjątkiem są pacjenci oddziałów anestezjologii i intensywnej terapii oraz żywionych wyłącznie dojelitowo i wyłącznie pozajelitowo. Program "Dobry posiłek w szpitalu" jest pilotażem wprowadzonym przez Ministerstwo Zdrowia i Narodowy Fundusz Zdrowia w zakresie edukacji żywieniowej oraz poprawy jakości żywienia w szpitalach. - Jego celem jest zwiększenie dostępności porad żywieniowych w szpitalach i wdrożenie optymalnego modelu żywienia pacjentów w szpitalach - tłumaczy Małgorzata Koszur, rzeczniczka prasowa zachodniopomorskiego oddziały NFZ. Stawka przysługująca realizatorom pilotażu wynosi 25,62 zł za osobodzień pobytu pacjenta w szpitalu. Świadczeniodawcy mogą się jeszcze zgłaszać do programu. Wnioski można składać do połowy grudnia 2023 r. Zawarcie umów musi nastąpić do dnia 31 grudnia 2023 r.

Jednym z warunków realizacji programu jest dokumentowanie weryfikacji zgodności posiłku z jadłospisem (stąd konieczność publikowania zdjęć posiłków) oraz organoleptycznej oceny podstawowych parametrów posiłków obejmującej: świeżość produktów, temperaturę, zapach oraz wygląd i konsystencję tego posiłku. Co ważne weryfikacja i ocena serwowanego jedzenia ma być prowadzona codziennie w zakresie wszystkich posiłków w co najmniej połowie rodzaju stosowanych diet, a każda ze stosowanych diet musi być oceniona minimum raz w tygodniu.

