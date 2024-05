Laureat Fryderyka Piotr Damasiewicz na scenie winyle.fm. Koncert już w przyszłym tygodniu

Jeden z najbardziej oryginalnych trębaczy polskiej sceny jazzowej. Jego albumy „Alaman”, „Imprographic” czy „Mnemotaksja” były wymieniane w czołówce najważniejszych płyt na polskiej scenie muzyki jazzowej ostatnich lat. Damasiewicz już na początku profesjonalnej kariery zdobył nagrodę Fryderyka w kategorii Jazzowy Debiut roku 2012 za album Hadrony, nagrany z orkiestrą kameralną Aukso. Damasiewicz jest twórcą orkiestry Power of the Horns, gdzie przed podwojoną sekcją rytmiczną występuje co najmniej 5 instrumentów dętych.

Nakładem oficyny For Tune w roku 2013 ukazała się pierwsza płyta zespołu - „Alaman” - doskonale przyjęta przez jazzową krytykę. W tym samym roku do sklepów trafiły także nagrania „Imprgraphic” kwartetu Damasiewicza, w którym improwizacja oparta jest na notacji graficznej. W roku 2014 premierę miał album „Mnemotaksja” - pierwszego dojrzałego kwartetu trębacza - z Gerardem Lebikiem na saksofonie tenorowym, Maciejem Garbowskim na kontrabasie i Wojciechem Romanowskim na perkusji. Od tamtego czasu artysta zagrał niezliczoną ilość koncertów, nagrał kilkanaście płyt i rozwijał swoje autorskie projekty.