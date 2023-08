Łączy nas „Dymek”, czyli wielki mecz w Szczecinie dla Roberta Dymkowskiego

9 września tego roku, godzina 17, stadion w Szczecinie - tam, gdzie Robert Dymkowski radował tysiące kibiców swoimi bramkami. To wówczas na murawę wybiegną zawodnicy, których nazwiska elektryzują do dziś. Bo czy ktoś nie wie, kim jest Radosław Majdan? Dziś już bardziej celebryta, ale kiedyś zawodnik, który wspólnie z Dymkowskim i Pogonią grał w ówczesnej II lidze, wchodził do ekstraklasy, debiutował w niej, a potem zdobywał tytuł wicemistrza Polski.

- Najważniejsze jest teraz to, żebyście wy kibice na ten mecz przyszli. Bo bez was takie wydarzenia nie mają sensu. Musimy wszyscy pomóc Robertowi - mówi Majdan w filmie zachęcającym do kupowania cegiełek-biletów wstępu. - Do zobaczenia, bo ja i mój tatuaż Pogoni tam będziemy - kończy z uśmiechem. Trzeba bowiem pamiętać, że Majdan do dziś ma na piersi wytatuowany emblemat Dumy Pomorza.