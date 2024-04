Krystian Kowalewski: Police to miasto bogate, ale źle zarządzane

Krystian Kowalewski, lat 47, wykształcenie wyższe ekonomiczne. Przedsiębiorca, od 1998 r. radny Rady Miejskiej w Policach. Przewodniczący Rady Nadzorczej S. M. „Chemik” w Policach. Działa aktywnie w Stowarzyszeniu charytatywnym „Lions Club” w Policach. Przewodniczący Stowarzyszenia na Rzecz Rozwoju „Projekt Police”. Żona Alina, dwójka nastoletnich dzieci.

- Police to miasto bogate, ale źle zarządzane. Mieszkańcy chcą więcej inwestycji, lepszego zarządzania majątkiem gminy, więcej lepszej jakości usług. My to rozumiemy i wiemy, jak przeprowadzić konieczne zmiany. Przeprowadzimy zmiany, które zagwarantują mieszkańcom bezpieczeństwo i lepszą przyszłość.

Funkcjonująca od wielu lat w Policach władza samorządowa przestała się sprawdzać. Ignoruje głos mieszkańców, co szczególnie wyraźnie widzieliśmy podczas konsultacji dotyczących budowy obwodnicy Polic. Gmina zdecydowała się na wybór innego rozwiązania, które nie było poddane konsultacjom! Dla nas to oburzające i niedopuszczalne. Chcemy to zmienić i przywrócić wpływ mieszkańców na sprawy Polic.