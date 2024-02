Król Danii Fryderyk X jest już w Szczecinie. Znamy szczegółowy plan wizyty

Król Danii Fryderyk X spotka się z nimi po uroczystym powitaniu. Te ma się odbyć w holu filharmonii, który właśnie na tę okazję zostanie przearanżowany - w miejscu szatni ma powstać specjalna scena, a szatnia znajdzie swoje miejsce w filharmonicznych kasach. Scena ma posłużyć nie tylko oficjalnym powitaniom, ale także dwóm ważnym wydarzeniom - podpisaniu umów - między Politechniką Morską, a duńskimi firmami o współpracy, zaproszeniu przez Duńczyków grupy saksofonistek szczecińskich do Kopenhagi i podpisaniu umowy o współpracy archeologicznej oraz odznaczeniu przez Marszałka Województwa odznaką Gryfa Pomorskiego mec. Andrzeja Preissa, konsula honorowego Królestwa Danii w Szczecinie. Wszyscy goście uraczeni zostaną małą kolacją i winem, ale będzie to "biesiada" na stojąco. Po czym Król Danii Fryderyk X na osobnym spotkaniu porozmawia z przedstawicielami duńskiego biznesu w Szczecinie i województwie.

Wizytę Króla Danii Fryderyka X w Szczecinie zaplanowano rok temu. Władze Szczecina i regionu zaprosiły go, bo to właśnie w województwie zachodniopomorskim na ponad 600 firm duńskich, które działają w Polsce, ponad połowa wybrała właśnie nasz region. Dziś w Filharmonii im. Mieczysława Karłowicza władze miasta i województwa spotkają się z przedstawicielami części z nich, jeszcze za nim do filharmonii przyjedzie JKM Fryderyk X. Będą rozmawiać o współpracy, która ma zaowocować jeszcze lepszym biznesem dla polskiej i duńskiej strony.

Zaledwie od dwóch tygodni Duńczycy mają nowego króla. Wbrew obyczajowi z pierwszą wizytą Fryderyk X przybył nie do krajów nordyckich, a do Polski. Monarcha aż dwa dni spędzi w Szczecinie, bo stolica…

Zresztą nie tylko hotelu. Historycy podkreślają, że w Szczecinie ostatni raz przyjmowany był jakikolwiek król jeszcze przed II wojną światową.

Króla Danii Fryderyka X co prawda szczecinianie znają, bo gościł u nas 10 lat temu, ale wtedy był księciem. Jednak to dzięki tamtej wizycie i szczególnie przyjaznym stosunkom z prezydentem Piotrem Krzystkiem możemy dziś gościć go ponownie w mieście.

JKM Fryderyka X nie trzeba było zbyt długo namawiać do przyjazdu do Szczecina. Zgodził się niemal od razu, choć jak zapadała decyzja o wizycie (prace związane z przyjazdem służby dyplomatyczne i Agencja Rozwoju Metropolii Szczecińskiej prowadziły prawie rok), ani prezydent Piotr Krzystek, ani sam Fryderyk X nie wiedzieli wtedy, że ranga tej wizyty będzie znacznie wyższa i wiąże się z dodatkowymi wymogami, choćby takim, że - zgodnie z protokołem dyplomatycznym - JKM Fryderyk X zanim przyjedzie do Szczecina musi najpierw odwiedzić Warszawę.