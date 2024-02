Kontuzja Benedikta Zecha to ogromny problem Pogoni Szczecin

Za nami ledwie dwa mecze ligowe. Ze Śląskiem Wrocław Pogoń nie mogła zagrać w optymalnym składzie, bo np. dopiero co do treningów powrócili Rafał Kurzawa i Marcel Wędrychowski. Obaj zagrali, ale to były krótkie występy.

W Radomiu nie mógł za to zagrać Joao Gamboa, bo we Wrocławiu otrzymał czwartą żółtą kartkę. Zastąpił go wracający do „11” Kurzawa, ale Pogoń od 30. minuty grała w liczebnej przewadze, więc Kurzawa nie napracował się zbyt dużo.

Przed Portowcami mecz z ŁKS Łódź. Pierwszy w Szczecinie na wiosnę i też Gustafsson nie może wystąpić optymalnego składu. Z Radomiakiem 4. żółtą kartkę w sezonie dostał Fredrik Ulvestad. Norweg to najskuteczniejszy gracz zespołu w tym roku. Ale jego zastąpić może Gamboa czy Alex Gorgon. Obaj są w formie.

Kłopot jest poważniejszy z defensywą, bo podczas wtorkowego treningu kontuzję zgłosił Benedikt Zech, czyli filar defensywy Pogoni.