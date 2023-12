Kontrowersyjna ustawa wiatrakowa. Wiatrak 300 metrów od domu? Leszek Wójcik

Ustawa "wiatrakowa" jest albo wrzutką lobbystyczną i nikt tego projektu ustawy nie przeczytał albo jest to działanie celowe, by reprezentować interesy firm branży energetycznej - mówią przedstawiciele Zjednoczonej Prawicy krytykując "pierwszą merytoryczną ustawę" przygotowaną przez opozycję. - To afera wiatrakowa - podsumowuje poseł Artur Szałabawka.