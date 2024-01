Kontrole autokarów przewożących dzieci podczas ferii zimowych [ZDJĘCIA]

Inspektorzy z Wojewódzkiego Inspektoratu Transportu Drogowego w Szczecinie będą prowadzili wzmożone kontrole autobusów przewożących dzieci i młodzież do zimowych miejsc wypoczynku. Inspektorzy będą sprawdzali m.in. stan techniczny pojazdów, czas pracy i kwalifikacje kierowców oraz ich trzeźwość.

- Policja zachodniopomorska będzie się skupiała na tym, co się dzieje na drogach. Przed wyjazdem dzieci na ferie zachęcamy do sprawdzenia stanu technicznego autobusów, ponieważ jest taka możliwość za pośrednictwem jednostek policji. Proszę to zgłaszać z kilkudniowym wyprzedzeniem, żeby policjanci mogli się do tego przygotować - mówi nadkom. Mateusz Mićko, specjalista w wydziale Ruchu Drogowego Komendy Wojewódzkiej Policji w Szczecinie.