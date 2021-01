Konflikt w prokuraturze. Prawnicy do delegowanych prokuratorów: jesteśmy z wami!

Pod listem podpisali się sędziowie, adwokacji, radcy prawni, notariusze, a nawet kilkoro szczecińskich prokuratorów na czele z prokurator Aldoną Lemą, było szefową wydziału ds. korupcji i przestępczości zorganizowanej Prokuratury Krajowej.

Są oburzeni tym co na początku stycznia stało się z sześcioma prokuratorami, którzy należą do krytycznego wobec ministerstwa sprawiedliwości stowarzyszenia Lex Super Omnia. Na polecenie Prokuratora Krajowego zostali oddelegowani do odległych o kilkaset kilometrów prokuratur niższego rzędu. Jeden z takich prokuratorów, Daniel Drapała został przeniesiony z Prokuratury Okręgowej we Wrocławiu do Prokuratury Rejonowej w Goleniowie. Według Prokuratury Krajowej decyzję wymusiła pandemia i konieczność wsparcia mniejszych prokuratur.

- Prokuratura Krajowa zdecydowała o wzmocnieniu jednostek prokuratury, które w największym stopniu zostały dotknięte problemami kadrowymi wynikającymi z trwającej pandemii COVID-19 - wyjaśnia prok. Ewa Bialik z Prokuratury Krajowej.

Ale według sporej części środowiska prawniczego, to odwet za krytykę ministerstwa sprawiedliwości. Lex Super Omnia od kilku lat źle ocenia reformy ministra Zbigniewa Ziobro.