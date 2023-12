Kolejny śmiertelny wypadek na ul. Dąbrówki w Międzyzdrojach. Wcześniej zginęły tam trzy osoby

Informację o wypadku przy ul. Dąbrówki w Międzyzdrojach strażacy otrzymali w niedzielę o godz. 18.36.

Samochód osobowy uderzył tam w drzewo. Jak podał mł. bryg. Kubiak, autem podróżowała jedna osoba, zginęła na miejscu.

W sobotę przy tej samej ulicy w Międzyzdrojach zginęło troje pieszych, w tym 7-letni chłopczyk, gdy ok. godz. wjechał w nich samochód osobowy. Ranna 12-latka została przetransportowana śmigłowcem LPR do szpitala w Szczecinie. Kierowca auta zbiegł z miejsca wypadku, ale ok. godz. 20 był już w rękach policji. W poniedziałek ma usłyszeć zarzuty.